Bowane Un motard se prend de l'air libéré par le camion 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1591 Karma: 1992 Un motard arrive en toute vitesse entre les voitures. Une fois à la hauteur du camion, il reçoit l'air libéré par le camion qui déclenche ses freins.

Hasard ou coïncidence de la part du chauffeur?





Contribution le : Aujourd'hui 14:18:26