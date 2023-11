Body-art et pantomime dans un monde onirique...

Je viens d'arriver Inscrit: 01/11 19:03:11 Post(s): 9

Dans l'atelier d'Alainjuno, les mimes Franko et Ilario s'immiscent,

Et perturbent l'artiste plongé dans son rêve hallucinant.

Dans ce monde onirique, les modèles Estelle et Dora se transforment,

Et deviennent des toiles vivantes pour le Body-Action-Painting.



Les coulures de peinture noir et blanc se mêlent à leur peau,

Créant une symphonie abstraite d'une beauté sans égale,

Charme, volupté, sensualité, sans aucune vulgarité,

De l'art à l'état pur, dans toute sa splendeur révélée.



Entre comédie et performance, le spectacle est ravissant,

Et transporte le spectateur dans un monde d'émotions intenses.

L'artiste dévoile ici une part de son talent insoupçonné,

Dans ce film d'art et d'essai, nommé "Hallucinations", magistralement réalisé.





#Hallucinations / #Pantomime #ALAINJUNO #BodyArt #VilleneuveLoubet

