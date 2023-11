Options du sujet Imprimer le sujet

un détecteur de moustique couplé à un laser anti moustique , voila comment ne plus etre dérangé pendant les soirées d'été

Le laser anti moustique a sa page wiikipedia (en anglais)



un site web d'un groupe qui travaille sur le sujet : https://photonicsentry.com/

