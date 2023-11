Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Une voiture emboutit un modèle de collection 5 #1

Cette Cadillac rouge était prête pour faire le show dans ce salon automobile. Mais ça, c’était avant qu’une autre voiture, frein à main laché, ne vienne l’emboutir.

