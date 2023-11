Balade hallucinogène dans un tableau abstrait

Je viens d'arriver Inscrit: 01/11 19:03:11 Post(s): 11

Il est fascinant d'explorer le film "Rêves insensés" réalisé par Alainjuno en 2022, un périple captivant au cœur de son œuvre abstraite morphéopictura du même nom. Le morphéopictura, un mouvement artistique contemporain innovant, émerge de l'abstrait complexe entrelacé à la reproduction minutieuse d'un rêve à travers ses formes, couleurs et perspectives. Alainjuno, en tant que pionnier de ce mouvement, nous invite à plonger dans les méandres de son imagination.



À travers le prisme du morphéopictura, chaque coup de pinceau semble être une empreinte de pensées oniriques, et chaque nuance de couleur raconte une histoire inscrite dans les recoins de l'inconscient. Le film nous transporte au-delà de la toile, nous invitant à déchiffrer les mystères de l'esprit créatif d'Alainjuno. C'est un dialogue entre l'abstrait et le concret, entre le rêve et la réalité, capturé de manière cinématographique pour nous immerger complètement dans cette expérience artistique unique.



Pour plus d'immersion, amorcez les sous-titres...





Rêves insensés • ALAINJUNO

