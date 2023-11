Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Le double kill d'une Porsche

Pas de chance pour le conducteur d'une Porsche qui subit l'incivilité des motards...







Consternation Re: Le double kill d'une Porsche

Ce geste de dépit à la fin est magique.



defds Re: Le double kill d'une Porsche

Quand ca veut pas, ca veut pas.

Les interfiles c'est franchement l'enfer pour tout le monde.



Les interfiles c'est franchement l'enfer pour tout le monde.



Drakkaru Re: Le double kill d'une Porsche

Autant le 1ᵉʳ, c'est d'la faute du conducteur, autant le 2ᵉ c'est la faute du motard !

