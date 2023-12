Une promenade au coeur de l'Orient

Je viens d'arriver Inscrit: 01/11 19:03:11 Post(s): 13

Alainjuno, en l'an 2022, a donné naissance à une œuvre cinématographique intitulée "Voyage vers l'Orient". C'est un périple au cœur de son œuvre abstraite morphéopictura du même nom. Le morphéopictura, une marée artistique contemporaine, émerge de la trame complexe de l'abstrait, entrelacée à la reproduction précise d'un rêve par ses formes, couleurs et perspectives, une alchimie élaborée par l'artiste.



En ce film, Alainjuno endosse le rôle d'un maestro, maniant avec dextérité la palette de couleurs et la danse des formes, tout comme un chef d'orchestre dirige une symphonie. Cette rêverie cinématographique transporte le spectateur à travers les couloirs kaléidoscopiques du sanctuaire intérieur de l'artiste, où les rêves et la réalité s'harmonisent dans un ballet éthéré.





#Voyage vers l'#Orient #ALAINJUNO

Contribution le : Hier 16:47:58