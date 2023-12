Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Parodies / Détournements Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je suis jeune youtubeur (en tout cas sur cette chaîne) et j'ai commencé par faire des vidéos un peu nazes de "Tu préfères" et autre "Le saviez-vous".

Lassé par ce format short, j'ai décidé de me lancer dans les détournement de séries/films.

Je sais que ce format n'est pas tout neuf mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si je peux m'améliorer...



Voici deux de mes détournements (les épisodes se suivent par ordre d'apparition) si ça vous plaît, allez voir la suite (^_^)



Ma chaîne s'appelait On_savait avant que je la renomme en Vinozor (on m'a déjà demandé, rien à voir avec Mozinor) d'où la watermark sur les premières vidéos.





La pomme spéciale - The Witcher





Le nouvel ami - The witcher



