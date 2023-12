Une visite en Thaïlande riche en couleur

Je viens d'arriver Inscrit: 01/11 19:03:11 Post(s): 13

"Rêver en Pouring Painting", réalisé en 2020, est un film d'art et d'essai qui vous plonge dans l'univers onirique de l'artiste Alainjuno. Avec son Pouring-Action-Painting, l'artiste performeur nous emmène en voyage en Thaïlande, où chaque geste est millimétré pour donner vie à une grande toile abstraite. Dans ce film, vous découvrirez toute la maîtrise de l'artiste, allant du contrôle des coulures de peinture acrylique aux choix des couleurs, en passant par un discours envoutant. Le film vous emmène dans un véritable tourbillon d'émotions et vous transporte à travers plusieurs univers oniriques. "Rêver en Pouring Painting" est bien plus qu'une simple performance artistique, c'est un spectacle passionnant, un message poétique qui ne vous laissera pas indifférent.





[TUTO Art] Rêver en #Pouring Painting par #ALAINJUNO #PouringArt #technique

Aujourd'hui 15:22:51