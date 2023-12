La chatte boit du lait

Options du sujet Imprimer le sujet

(1905) Pussy's Breakfast. [4k, 60fps, colorized]



Comme quoi les chats n'ont pas changé en un siècle Film restauré, colorisé et amélioré de 1905.(1905) Pussy's Breakfast. [4k, 60fps, colorized]Comme quoi les chats n'ont pas changé en un siècle

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4552 Karma: 1749 Maintenant c'est plutôt la chatte dégueule du lait...après une tarte à la crème en général.

@CrazyCow a écrit:

Comme quoi les chats n'ont pas changé en un siècle



Un petit peu quand même



