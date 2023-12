Options du sujet Imprimer le sujet

deepo Deliver us Mars 1 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1808 Karma: 1157 Il s'agit du jeu qui était gratuit sur l'épic game il a 2 semaines. Mais je suis sur le cul!

Je n'en suis qu'au début du chapitre trois, mais ce jeu est tellement humain.

Tellement réaliste.(dans le sens émotionnel du terme) que je l'ai de suite adopté.

J'ai même pu faire un décollage de fusée en activant tout les boutons. Je suis fan.



A 40min, je décolle un module:



Deliver Us Mars - Chapitre 1: Petit Ourse

Contribution le : Aujourd'hui 18:33:20