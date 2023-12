Du violon et du body-art

Je viens d'arriver Inscrit: 01/11 19:03:11 Post(s): 16

Bienvenue dans notre présentation technique de "L'Éphémère - Peinture à un Violon", un film d'art et d'essai réalisé par Captivez.tv en 2015. Cette vidéo nous plonge dans l'atelier d'Alainjuno, artiste français de renom, pour découvrir sa performance de Body-Action-Painting intitulée "L'Éphémère", mettant en scène le modèle Dora. Au fil de la vidéo, nous découvrons toute la maîtrise d'Alainjuno dans la manipulation des couleurs et des coulures de peinture acrylique sur le corps de son modèle.

La performance captivante d'Alainjuno est du body-action-painting, une forme d'art où le corps humain devient la toile de l'artiste. Dans cette vidéo, nous avons la chance de découvrir toute la créativité et le talent de l'artiste dans un message poétique qui nous transporte.

Avec une réalisation impeccable et une musique envoûtante, "L'Éphémère - Peinture à un Violon" est un film qui saura vous captiver du début à la fin. Alors n'hésitez plus et laissez-vous emporter dans ce spectacle passionnant de peinture corporelle.

(ArtMouvance.com, 2016)





L'Éphémère - #Peinture à un #Violon #ALAINJUNO #BodyArt #VilleneuveLoubet

Contribution le : Hier 23:45:10