Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Koreus le hamster, une chanson créée avec Suno.ai 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 75041 Karma: 36831

Koreus le hamster #chanson #sunoai



Si vous n'avez pas encore essayé,

Pour créer des chansons avec juste un prompt de quelques mots

Pour cette chanson j'ai mis : Une chanson rock sur Koreus le hamster qui aime partager des vidéos insolites Koreus le hamster #chanson #sunoaiSi vous n'avez pas encore essayé, https://app.suno.ai Pour créer des chansons avec juste un prompt de quelques motsPour cette chanson j'ai mis : Une chanson rock sur Koreus le hamster qui aime partager des vidéos insolites

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:04