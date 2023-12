Compte inactivé, tentive de récupérer.

Je viens d'arriver Inscrit: 17/10 20:20:07 Post(s): 2

Bonjour,



J'ai un compte assez vieux ("PseudoPris"). Cet été, il me fut impossible de m'y connecter me disant mot de passe erroné. Or il était enregistré dans mon navigateur donc il était bon.

J'ai donc voulu le récupérer en demandant à recevoir mon mot de passe par mail, mais toutes mes boites mail que je donnais n'étaient pas reconnues.

J'ai pensé à une suppression de compte. Mais pourquoi ? Je parle poliment, sans faute, de manière respectueuse et je n'ai jamais participé des disputes. J'ai même un bon karma. Il s'agit donc d'un bug je pense.

J'ai donc crée le compte PseudoPris2 pour récupérer le premier compte. Alfosynchro qui est le seul ami que j'avais sur ce site, m'a confirmé qu'il arrivait que Koreus aidait dans des cas comme celui là.

En fait, j'avais envoyé un mail à "webmaster" cet été mais je pense qu'il a été noyé dans la masse.



J'ai envoyé des MP à Koreus mais comme cela n'apparaît pas dans la messages envoyé, je pense qu'on ne puisse pas contacter Koreus directement.



Merci d'avance.



Stéphan.

Contribution le : Hier 14:09:58