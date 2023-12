Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses film cancérologie. Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

deepo film cancérologie. 1 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1809 Karma: 1159 Un film sur lequel j'étais tombé complètement par hasard. Si je dois donner un date je dirais approximativement entre 1999-2001



L'histoire de 3 patients, tous atteint de cancer. Le film se situe essentiellement dans la clinique où ils sont traité, et l'ambiance est digne d'une prison/ cour d'école:

Essayer de se doubler dans la file devant l'infirmerie pour avoir les meilleurs médoc et ne pas passer sa nuit à vomir, faire le mur comme des gosses etc.



Mon plus clair souvenir est que l'un d'eux n'a qu'une idée en tête: retrouver où sont passé ses couilles vu qu'on a du les lui retirer. Il finira par mourir, à genou ou assis, au beau milieu d'une phrase sans avoir pu les retrouver.



Ca parle à quelqu'un?

Contribution le : Aujourd'hui 21:20:25



