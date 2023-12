Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un jeu d'échec particulier || un enfant qui fait du Shōtōkan-ryū (Karate) 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36709 Karma: 16767

⬇ embed





⬆ embed



------------------------------------------



Dante est atteint de

⬇ embed





⬆ embed Cet échiquier a pris une décennie entière à réaliser et représente la bataille d'Issos où Alexandre le Grand, soutenu par Athéna, a combattu le roi Darius.⬇ embed⬆ embed------------------------------------------Dante est atteint de spina bifida . Cela ne l'empêche pas de tout donner dans ce tournoi de Shotokan Karate ⬇ embed⬆ embed

Contribution le : Aujourd'hui 09:41:02