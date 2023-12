Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow La pauvreté intellectuelle des vidéos sur Facebook #1

Inscrit: 29/07/2008 00:26



1,2 million de vues pour une telle vidéo alors que d’autres mériteraient tellement plus. Je trouve que les plateformes comme Facebook, TikTok, Insta mais YouTube aussi devraient rendre des comptes sur le bilan écologique désastreux de leur algorithme de sélection. De l’autre côté t’as des ministres et je pense aussi des profs, qui conseillent de supprimer les anciens mails pour réduire sa pollution numérique 1,2 million de vues pour une telle vidéo alors que d’autres mériteraient tellement plus. Je trouve que les plateformes comme Facebook, TikTok, Insta mais YouTube aussi devraient rendre des comptes sur le bilan écologique désastreux de leur algorithme de sélection. De l’autre côté t’as des ministres et je pense aussi des profs, qui conseillent de supprimer les anciens mails pour réduire sa pollution numérique

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:37

" À un moment donné, il faut lâcher prise. Claude François

gatsu35 Re: La pauvreté intellectuelle des vidéos sur Facebook #2

Inscrit: 08/01/2020 18:11



L'autre jour je suis tombé sur "Frenchie Shore" une émission de téléréalité à gerder, on est descendu bien bas je confirme ce genre de vidéo est la plaie d'internet tout court, mais le soucis c'est qu'une bonne quantité de gens regardent ce genre de vidéo et continuent de regarder.L'autre jour je suis tombé sur "Frenchie Shore" une émission de téléréalité à gerder, on est descendu bien bas

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:00