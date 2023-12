Court métrage full 3D photoréaliste

Je suis accro Inscrit: 13/02/2012 14:55 Post(s): 650 Karma: 192

Hello tout le monde,



On vient de finir un nouveau court métrage sur lequel on a passé beaucoup de temps. C'est plus un proof of concept qu'un vrai court-métrage d'ailleurs. C'était pour se tester sur des trucs vraiment réalistes, voir ce qu'on pouvait faire par rapport à de gros studios. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez :





Aether Saga - Full CGI Shortfilm - Proof of Concept

