Bowane Crash de 2 voitures dans un carrefour au Pérou 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1608 Karma: 2024 Cela s'est passé à Pimentel, au Pérou, le 02 décembre. Les deux conducteurs s'engagent dans un carrefour sans regarder.

Aucun blessé grave ou décès n'est à déplorer. Les passants ont eu de la chance.



2 angles de vue



Contribution le : Aujourd'hui 07:46:08