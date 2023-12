Index des forums Koreus.com La chambre des Liens C'est meugnoooon ! Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Entre éclats de rire et touches de peinture, le duo dévoile ses talents dans l'art du maquillage, transformant chaque visage en toile vivante. Les pinceaux virevoltent, les couleurs fusionnent, créant des masques burlesques et des expressions comiques.



Mais ce n'est pas tout, car Franko et Pépy sont également des maîtres de la magie. Dans des tours fascinants, ils font naître des sourires et émerveillent petits et grands. Leurs performances oscillent entre l'absurde et le poétique, offrant une expérience visuelle et émotionnelle unique.



"Faces de Clowns" est bien plus qu'un simple film, c'est une célébration de l'art sous toutes ses formes. Une invitation à la découverte, à l'émerveillement, et surtout, à l'appréciation de la beauté cachée derrière chaque visage de clown. Préparez-vous à plonger dans un monde où la peinture, le maquillage et la magie se mêlent dans une symphonie de joie et de créativité.





Une petite pensée à tous ceux qui n’osent pas cliquer sur la vidéo parce qu’il y a le mot… clown.

