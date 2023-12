Body-art à Venise

Je viens d'arriver Inscrit: 01/11 19:03:11 Post(s): 22

Cette oeuvre cinématique est un véritable tour de force créatif réalisé par le talentueux artiste Alainjuno en 2016. Cette balade visuelle dans les rues de Venise durant le carnaval est une ode à la beauté et à la magie de la ville.

Au centre de cette oeuvre, deux modèles, Lys et Princesse, dont les corps deviennent des toiles à travers les performances de body-art d'Alainjuno. Les coulures de peinture, réalisées avec une énergie captivante, donnent vie à une expression artistique unique en son genre.

La mise en scène du délire créatif de l'artiste ajoute une dimension supplémentaire à cette oeuvre cinématique. Les spectateurs sont transportés dans un univers onirique où la beauté de Venise et la créativité de l'artiste fusionnent pour former une expérience visuelle inoubliable.





#VENISE Acte I #Alainjuno #BodyArt

