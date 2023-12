300km/h sans casque

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 9678 Karma: 4188

Sans casque et non plus sans équipement de moto pantalon manteau ect...



Une chute au sol et c'est de la vodka étalé sur 1 km de bitume

Contribution le : Aujourd'hui 16:13:03