Wiliwilliam Coucher de Lune et de Vénus (Timelapse) || Un répartiteur de 500Kv en action 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36731 Karma: 16806



Il s'agit d'un répartiteur de 500Kv. Il fonctionne conjointement avec le disjoncteur pour ouvrir, fermer et protéger le circuit.



Contribution le : Aujourd'hui 17:01:44

alfosynchro Re: Coucher de Lune et de Vénus (Timelapse) || Un répartiteur de 500Kv en action 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13065 Karma: 6126 1. On remarquera la position du croissant de Lune. Il apparaît "couché", alors qu'au niveau du cercle polaire, par exemple il apparaîtrait "debout".

Encore une chose qui est impossible avec une Terre plate.

Contribution le : Aujourd'hui 17:46:09