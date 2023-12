Options du sujet Imprimer le sujet

Bonus :

Afficher le spoil si vous regarder la vidéo dans l'autre sens, c'est de la glace qui fond! Une animation qui montre au niveau moléculaire comment l'eau se transforme en glace :Bonus :

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13067 Karma: 6127 Une question qui me taraude depuis quelques temps :

Est-ce que de la glace c'est de l'eau sèche ?

