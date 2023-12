Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 3398 Karma: 2702



Real forest GIRL #camping #survival #bushcraft #outdoors



Alors je me suis renseigné : la technique est assez populaire chez les adeptes du bushcraft.

Y'a une variante avec un taraud qui est pas mal non plus. Real forest GIRL#camping #survival #bushcraft #outdoorsAlors je me suis renseigné : la technique est assez populaire chez les adeptes du bushcraft.Y'a une variante avec un taraud qui est pas mal non plus.

Contribution le : Hier 22:48:51