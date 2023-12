Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Aurores boréales en Alaska || Des coléoptères qui font des tonneaux 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36743 Karma: 16824











---------------------------------------



Certains coléoptères ont la capacité de faire des tonneaux (Do a barrel roll) afin de se repositionner!





How click beetles work - small-eyed click beetle

Contribution le : Aujourd'hui 10:26:27