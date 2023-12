Options du sujet Imprimer le sujet

SnikePlassken CB Pistolet 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 2234 Karma: 2190

Folding Credit Card Gun

Contribution le : Aujourd'hui 17:17:16

lsdYoYo Re: CB Pistolet 0 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1690 Karma: 1392 Et il tire sur un pare-brise de voiture, normal.

Contribution le : Aujourd'hui 17:44:43

Staffie Re: CB Pistolet 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 2230 Karma: 2189 lsdYoYo En France c'est pareil :



La vidéo est déjà passée :



Les vitres blindées : ÇA MARCHE VRAIMENT ? Le test ultime



Je note quand même qu'un stylo pistolet se dissimule tout aussi facilement et est mis en batterie plus rapidement, mais au détriment de la vitesse de rechargement. En France c'est pareil :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic228695.html Les vitres blindées : ÇA MARCHE VRAIMENT ? Le test ultimeJe note quand même qu'un stylo pistolet se dissimule tout aussi facilement et est mis en batterie plus rapidement, mais au détriment de la vitesse de rechargement.

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:22

AshySlashy Re: CB Pistolet 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 8159 Karma: 1315 C'est Olivier de carglass qui va être content

Contribution le : Aujourd'hui 18:09:41