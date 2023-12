Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Quand tu ne veux plus boire + Poisson raté + chat obèse + camion vs neige 2 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8241 Karma: 21624 Quand tu ne veux plus boire :

Vous navigateur est trop vieux



Un poisson fini parterre au lieu de finir sur le grill :

Vous navigateur est trop vieux



Un chat un peu obèse :

Vous navigateur est trop vieux



Un camion négocie mal son virage sur la neige :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:16