Aluminium vs mercure

J'ai trouvé cette explication pour ceux que ça intéresse :

La vidéo nous montre que lorsqu'une goutte de mercure est posée sur une plaque d'aluminium, elle détruit la couche d'oxyde (alumine) en surface et conduit à une réaction quasi-continue d'oxydation de l'aluminium par l'air, formant des fibres blanches très légères qui croissent vers le haut selon une étrange réaction.



reaction mercure aluminium



L'aluminium est normalement protégée par une couche d'oxyde

Les alliages d'aluminium sont traditionnellement protégés par une couche d'oxyde en surface (Al2O3). Mais la formation d'un alliage mercure-aluminium détruit cette couche et permet à l'aluminium de réagir avec l'air pour former un oxyde à la verticale de la surface de la plaque d'aluminium qui donne un intrigant phénomène de croissance de fibres d'alumine. Les fibres sont très minces et ne pèsent que quelques milligrammes, même si leurs volumes semblent importants

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:09