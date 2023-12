Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow L'arnaque des lunettes correctives pour daltoniens (EnChroma) 1 #1

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18651 Karma: 28912

Sous-titres français disponibles (tuto)





Exposing the Color Blind Glasses Scam Il y a quelques années les vidéos d'EnChroma étaient diffusées de partout dont Koreus . Voilà l'enquête de MegaLag sur le sujet (on l'avait déjà vu dans des vidéos d'enquête sur les colis perdus).Exposing the Color Blind Glasses Scam

Contribution le : Aujourd'hui 02:09:23