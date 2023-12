100h pour une armure en carton en 3mn (Warhammer)

Je m'installe Inscrit: 06/06/2006 15:36 Post(s): 232 Karma: 92

Ca fait trèèès longtemps qu'on me dit : "tu devrais ouvrir une chaîne Youtube pour montrer ce que tu fais"



Bon baaah... Voilà.

Malheureusement, je n'ai pas filmé toutes mes conception et j'ai commencé les lives sur Twitch il y a un peu plus d'un an maintenant.

Ici, c'est ma 43e armure (en 12 ans). Bref, j'espère que vous apprécierez.



Vu que j'ai l'intention d'en faire d'autres, si jamais vous avez des conseils, je suis preneur (un truc qu'il manque, ou que j'aurais mal fait).





Cardboard Noise Marine - Timelapse - #warhammer #diy #cardboard



Merci d'avance pour vos retours.

Babs

