Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Quand tu ne sais pas marcher 2 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8256 Karma: 21670 Une dame trébuche sur un carton dans une caserne de pompiers en tenant un enfant par la main :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:59

Yazguen Re: Quand tu ne sais pas marcher 0 #2

Je poste trop Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 14944 Karma: 16384 Quand tu te prends le pied dans le tapis

Contribution le : Aujourd'hui 14:45:23