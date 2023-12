Options du sujet Imprimer le sujet

Bon visionnage à tous ! Et merci Bonjour à tous les Koreusiens !Voici mon 27ème portrait, encore un 53 minutes, mais une vidéo très bien chapitrée sur Youtube avec énormément de sous-titres. Pour une bonne compréhension de tous.Voici donc Arnaud-Louis Chevallier, un vrai épicurien parisien, ancien directeur de discothèques (les 120 Nuits, La Régence, Hommage à Debussy…)A découvrir ici:PORTRAIT #27: Arnaud-Louis Chevallier, épicurien, ancien directeur de discothèques (videaste.eu)Bon visionnage à tous ! Et merci

