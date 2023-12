Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un homme construit des maisons hyper réalistes à l'echelle 1 #1

Kilroy1 Un homme construit des maisons hyper réalistes à l'echelle 1 #1

Man Builds Hyperrealistic Houses At Scale | Miniature Construction by @Tran-Nam

CrazyCow Re: Un homme construit des maisons hyper réalistes à l'echelle 0 #3

CrazyCow Re: Un homme construit des maisons hyper réalistes à l'echelle 0 #3

Ah donc c'est ces constructions qui vont devenir la nouvelle mode en remplacement des piscines et autres projets imitant Primitive Technology

Fabiolo Re: Un homme construit des maisons hyper réalistes à l'echelle 0 #4

Fabiolo Re: Un homme construit des maisons hyper réalistes à l'echelle 0 #4

J'ai du mal à voir l'intérêt. C'est pas transportable, tu peux pas jouer avec car une fois finis t'as plus accès à l'intérieur.



En déco dans le jardin Bof...



Après si faire des vues sur youtube pour ceux que ça fait tripper mais bon....

