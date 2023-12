Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Un robot pour construire des murs en pierre

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8264 Karma: 21678 L'école polytechnique fédérale de Zürich a développé un robot capable de creuser des trous et construire des murs à partir de blocs de pierre irréguliers de manière autonome :



Autonomous excavator constructs a six-metre-high dry stone wall

Contribution le : Aujourd'hui 21:21:47