Bowane Un dromadaire crée des embarras de circulation à Marseille 1 #1

Un dromadaire échappé d’un cirque s’est promené pendant près d’une heure dans les quartiers nord de Marseille ce lundi 11 décembre 2023. L’animal a finalement été récupéré par son propriétaire en fin de matinée.

Contribution le : Aujourd'hui 09:46:38