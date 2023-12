Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Construire sa propre maison de hobbit



Vincent a créé une maison de Hobbit identique à celles de la saga “Le Seigneur des anneaux”

SnikePlassken Re: Construire sa propre maison de hobbit

Je masterise ! Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 2312 Karma: 2209 On voit que c’est un fan, quel boulot! J’espère que les avocats de la Warner ne vont pas lui tomber dessus par contre.

Le_Relou Re: Construire sa propre maison de hobbit

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 6666 Karma: 4419 Très sympa , mais 300 € la nuit je passe mon tour

