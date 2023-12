Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Un idiot en scooter électrique découvre les joies des pizzas 2 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8271 Karma: 21698 Un idiot en scooter électrique découvre les joies des pizzas :

(aucune info sur son état de santé, mais ça a du piquer)

Contribution le : Aujourd'hui 20:33:31

Ubbos Re: Un idiot en scooter électrique découvre les joies des pizzas 1 #3

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 23:22 Post(s): 1508 Karma: 1045 @alfosynchro: Une pizza c'est la façon poétique de décrire les jolies croûtes et contusions avec laquelle tu finis quand tu es sur un 2 roues et que tu te viandes, insuffisamment protégé, imagine une margarita supplément chorizo.

Contribution le : Aujourd'hui 21:19:10