LeMiniMilgram Un ventilateur géant s'effondre dans un champ 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8271 Karma: 21698 Un ventilateur géant s'effondre dans un champ :

alfosynchro Re: Un ventilateur géant s'effondre dans un champ 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13082 Karma: 6148 Aucun rapport avec cette vidéo, mais ça me fait penser que j'ai lu dans des grands titres de la presse, qu'un jugement avait été, pour la première fois, rendu en faveur des plaignants et de la démolition d'un parc d'éoliennes.

