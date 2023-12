Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Une mante religieuse dévore une guêpe 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8271 Karma: 21698 Une mante religieuse dévore une guêpe :

Contribution le : Aujourd'hui 20:49:07

Cyril-Fiesta Re: Une mante religieuse dévore une guêpe 1 #2

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 896 Karma: 611



Pour la mante religieuse, elles ont vraiment un coté alien avec leur tête et leur façon de manger On voit bien le fonctionnement du dard de la guêpe qui entre et sort pour piquer, c'est une bonne vidéo pour çaPour la mante religieuse, elles ont vraiment un coté alien avec leur tête et leur façon de manger

Contribution le : Aujourd'hui 20:59:37