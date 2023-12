Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Le crash d'une Mustang Ford pendant une course 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1642 Karma: 2062 Lors du Las Vegas Motor Speedway, une Ford Mustang s’est mesurée à une Corvette Z06 dans une course en ligne.





Mustang crashes racing against Corvette

Contribution le : Aujourd'hui 08:28:44