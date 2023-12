Options du sujet Imprimer le sujet

2passageICI Il lâche un gros pet en plein direct 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 09/05 21:24:51 Post(s): 33

Le gars lâche un de ces pets , c'est trop magnifique !





"Le gars vient de gagner sa place dans tous les bêtisiers" : en pleine interview, un énorme prout se fait entendre en direct à la télé et fait marrer les internautes Bonjour tout le monde, je me permets de partager une vidéo bien marrante que j'ai vu sur un site.Le gars lâche un de ces pets, c'est trop magnifique !"Le gars vient de gagner sa place dans tous les bêtisiers" : en pleine interview, un énorme prout se fait entendre en direct à la télé et fait marrer les internautes

Contribution le : Aujourd'hui 11:18:09