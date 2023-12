Krea.ai Générateur d'image instantané

Je masterise ! Inscrit: 17/06/2005 22:34 Post(s): 3400 Karma: 1731





Voici



A faire depuis un PC (ou Tablette je pense) car il y a une partie a gauche, que je ne vois pas sur mon téléphone, ou on doit dessiner ce que l'on veut en plus de la phrase habituel.



Pas besoin d'inscription, il suffit de fermer la fenêtre d'inscription quand elle apparait ( elle apparait souvent malheureusement)



Il faut jouer avec le curseur AI strenght a droite de la phrase descriptive, plus la valeur est basse moins il s'éloigne du dessin de base.









Vous connaissez surement dejà Dall-e, Midjourney, Stable diffusion.Voici Krea.ai qui génère des images instantanément.A faire depuis un PC (ou Tablette je pense) car il y a une partie a gauche, que je ne vois pas sur mon téléphone, ou on doit dessiner ce que l'on veut en plus de la phrase habituel.Pas besoin d'inscription, il suffit de fermer la fenêtre d'inscription quand elle apparait ( elle apparait souvent malheureusement)Il faut jouer avec le curseur AI strenght a droite de la phrase descriptive, plus la valeur est basse moins il s'éloigne du dessin de base.

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:51