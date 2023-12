Un (…) exemple de discipline pour Noël…

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13088 Karma: 6151

@LeMiniMilgram

J'aurais dû préciser que généralement, quand je parle d'argent, je ne parle pas que de billets de banque négativement connotés dans beaucoup de cultures, je parle plus globalement de valeurs. Celles qui auraient pu être transmises en lieu et place de cette marée de "plus plus plus plus". Donc, je suis d'accord avec toi. Mais je me dis que ce qui se passe dans cette vidéo est peut-être le signe d'une prise de conscience ? Peut-être ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:34