Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Papy Rocket 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1654 Karma: 2076 Rob Maddox installe des moteurs à réaction sur littéralement tout ce qui peut rouler. Il a déjà fait du skeet, du vélo, du traîneau du Père Noël.





Contribution le : Aujourd'hui 10:37:22

alfosynchro Re: Papy Rocket 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13102 Karma: 6155 Il pète le feu, papy !

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:49