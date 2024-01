Options du sujet Imprimer le sujet

Immersion au coeur d'un tableau abstrait

Puis l'Amour fût, éclat d'une douce lueur.

Toile ourlée de mystère, une danse en couleur,

L'âme captive s'égare, perdue dans l'ardeur.





Dans le cadre des cieux où l'art émerge en fleur,
Puis l'Amour fût, éclat d'une douce lueur.
Toile ourlée de mystère, une danse en couleur,
L'âme captive s'égare, perdue dans l'ardeur.
Puis l'Amour fût... • ALAINJUNO

Contribution le : 18/12/2023 11:30