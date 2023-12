Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram
L'histoire du rickroll par Seb la frite :



L'HISTOIRE DU RICKROLL !

Contribution le : Aujourd'hui 19:27:12

alfosynchro Re: L'histoire du rickroll par Seb la frite

+1.

Quand j'ai vu 16 minutes et quelques, j'ai failli renoncer, et puis j'ai regardé le début... jusqu'à la fin.

Bon rythme.

Sauf que "mashup" ça se prononce pas "matcheup". Voilà, c'est tout.

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:18

LeMiniMilgram Re: L'histoire du rickroll par Seb la frite

alfosynchro absolument, c'est insupportable comme il prononce ça haha. Et sinon c'est une de ses vidéos "calendrier de l'avent" donc il en sort une par jour actuellement, y en a d'autres sympa comme celle-ci par exemple

Contribution le : Aujourd'hui 20:16:25