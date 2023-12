Est-ce encore utile d'apprendre à écrire à la main? + les cahiers de vacances

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4867 Karma: 2502

Je cherchais le générique avec "depuis quand ça existe... Nous ne savons pas" et je savais que c'était de David Costello Lopes, et je suis tombé sur ces 2 vidéos (intéressantes? Nous ne savons pas... Et ben moi si):





Intéressant : Est-ce que ça sert encore d’apprendre à écrire à la main ? - 28 minutes - ARTE





Depuis quand : Ça existe les cahiers de vacances ? - La Case en + du 16/06 - CANAL+

Contribution le : Aujourd'hui 21:57:40