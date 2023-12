Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Cours de calligraphie 2 #1

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1718 Karma: 6938





Un peu d'art et de poésie dans ce monde de brutes...

Contribution le : Aujourd'hui 11:45:27

alfosynchro Re: Cours de calligraphie 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13120 Karma: 6165 Moi, j'en suis toujours à mon écriture du CP...

Contribution le : Aujourd'hui 11:56:59

CrazyCow Re: Cours de calligraphie 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18704 Karma: 29039 Ça va être drôle quand la vidéo sera volée et reuploadée sur des comptes étrangers et que tout le monde va dire que c'est tellement romantique la France

Contribution le : Aujourd'hui 12:00:56