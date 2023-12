Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Record Guiness pour un show de Noël avec des drones 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19045 Karma: 23840

GUINNESS WORLD RECORD Christmas Drone Show! (1,500+ Drones)

Contribution le : Aujourd'hui 19:42:50